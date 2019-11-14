В России мошенники придумали новый способ украсть и обналичить деньги с банковских карт

Мошенники нашли новый способ обналичить средства, похищенные с банковских карт. Об этом 14 ноября сообщает газета «Известия».

Как рассазали изданию в Сбербанке, злоумышленники чаще всего переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков. Это делается при помощи сервисов, которые позволяют осуществлять переводы по номеру карт (система card2card).

Для перевода человек вбивает банные своей карты, с которой хочет перевести деньги, и данные «виртуального пластика», куда собирается их перевести. Затем ему приходит сообщение с кодом подтверждения, а мошенники, представляясь сотрудниками банка, выманивают этот код. В итоге средства оказываются на виртуальных картах вроде «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.

Ранее сообщалось, что за год в России в четыре раза увеличилось число преступлений с использованием платежных карт. По подсчетам МВД России, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тысячи таких случаев.



