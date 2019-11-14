Водитель с женой и ребёнком на на Пискарёвском пренебрёг ПДД, спеша по важному делу. Не успел

Проезд перекрёстка на красный сигнал светофора стал причиной аварии на пересечении проспекта Металлистов и Пискарёвского проспекта.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 13 ноября там столкнулись два «Мерседеса» и «Шевроле». В «Мерседес» на армянских номерах, заканчивавший поворот налево с Пискарёвского на Металлистов из среднего ряда, влетел «Мерседес», выехавший на перекрёсток на красный сигнал. А девушка на жёлтой «Шевроле» на белорусских номерах «просто под раздачу попала».

В «Мерседесе», ехавшем прямо, по словам очевидцев, находилась семья: мужчина за рулём, его жена и маленький ребёнок. «Главное, что с ребёнком и с женой всё в порядке, жена немного пострадала, – рассказывает Мурад. – Он не просто так летал, он 100 ехал в больницу. Он тормознул, моргал и сигналил».





ДТП попало на видео. Полиция выясняет все обстоятельства и степень вины участников.