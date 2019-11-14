«Слава богу, я отчислился. Он бы меня точно убил». Студенты колледжа в Благовещенске рассказали про стрелка

По мессенджерам распространяются аудиосообщения, якобы записанные бывшим однокурсником студента, 14 ноября открывшего стрельбу из ружья в благовещенском колледже строительства и ЖКХ. На них молодой человек пересказывает свою беседу с очевидцем событий в аудитории, который подтверждает, что стрелявший вытолкнул преподавательницу из аудитории.

Рассказ активно перемежается ненормативной лексикой. Агентство АСН24 приводит частичную расшифровку записи.

«Сидим, говорит, на паре. А до пары он подходит и спрашивает: ты жить, говорит, хочешь? Он говорит: ты что, [с ума сошел], иди, говорит [прочь] отсюда. Потом, говорит, начинается пара, а этот [сумасшедший] залетает, хватает училку — там молодая училка. Ее, короче, выкидывает и начинает шмалять. Двоих шмальнул, а я, говорит, в окно выпрыгнул. А до этого, за день или за два, то ли [избили] его, то ли что».

Аудиозапись автор заканчивает словами: «Слава богу, я отчислился. Он бы меня точно [убил], потому что мы его [обижали] [очень сильно] вообще.





Студент третьего курса колледжа, в котором произошла стрельба, рассказал АСН24 о погибшем в результате стрельбы студенте: «Это мой личный знакомый, учился на четвертом курсе, спортсмен. Всегда отзывался очень хорошо, добрый, даже не знаю, за что его могли так».

Стрельбу в колледже Благовещенска устроил 19-летний студент, который принес с собой зарегистрированное на него охотничье ружье. По данным местных СМИ нападавшего звали Данил Зацепин, он стрелял из ружья Иж-81.

В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет — пострадали и доставлены в больницу. Один находится в тяжелом состоянии. Нападавший был найден мёртвым в одной из аудитории. Амурское УМВД уточнило, что этому предшествовала перестрелка с полицией. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать конфликт с одногруппниками.

Следственный комитет России сообщил, что по факту происшествия в колледже в Благовещенске возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).