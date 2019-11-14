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Общество
14.11.2019 07:58
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ФСБ рассекретила информацию об эстонских карателях на Псковщине. Часть из них скрылись после войны

Часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом рассекретило региональное управление Федеральной службы безопасности. Материалы 14 ноября оказались в распоряжении РИА Новости.

На страницах содержатся показания свидетелей и палачей, есть также их фамилии.

По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине. Лагерь для военнопленных был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем содержались как военные, так и мирные жители.

В уголовном деле под номером С-17412 приводятся показания трех карателей, действовавших в лагере. Еще один свидетель из числа бывших охранников приводит подробные детали расправ — массовых расстрелов, показательных казней, пыток.


В материалах ФСБ есть фамилии более десятка эстонцев, служивших в охране. Известно, что после войны трое из них были расстреляны по приговору советского суда. По меньшей мере шесть человек найти в итоге не удалось, и они избежали уголовного преследования.

Псков был захвачен немецкими войсками 8 июля 1941 года в ходе наступления на Ленинград. В течение трех лет вся Псковская область входила в так называемый рейхскомиссариат Остланд вместе с Эстонией, Латвией и Литвой.

Освобожден Псков был 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции.

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