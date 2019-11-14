Очевидцы стрельбы в колледже Благовещенска опубликовали видео. Стрелок выкинул преподавателя из аудитории

Очевидцы стрельбы в колледже Благовещенска утверждают, что перед нападением стрелок вышвырнул из аудитории преподавательницу. В редакцию новостного агентства АСН24 прислали видео, сделанное из магазина в здании общежития по соседству с учебным заведением на пересечении улиц Красноармейской и Шевченко.

Оператор говорит за кадром: «Как страшно. Сейчас на носилках детей будут выносить, кто тяжелые. Сколько человек пострадали, не знаем. Сейчас у меня на работе, в магазине спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул из кабинета, в котором он в первый раз выстрелил. Она забежала на пост охраны, говорит, вызывайте полицию, потом забежала к нам, и быстро в 112».

С ружьем на занятия пришел 19-летний студент колледжа. Он убил одного человека, ранил троих, после чего был найден мертвым в аудитории. В амурском управлении МВД добавили, что перед этим у него была перестрелка с полицией.





«Сегодня утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа», – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, во время занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам.

Следственный комитет добавил, что ружье охотничье и было зарегистрировано на нападавшего. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.