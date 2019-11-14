Два пешехода погибли и несколько, в том числе дети, ранены – все «невидимками» в темноте

Среда, 13 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершилась смертельным ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 21:35 на 22-м километре дороги Красное Село – Гатчина – Павловск, в Гатчинском районе, мужчина 1982 года рождения на Mitsubishi сбил мужчину 1953 года рождения, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте. «Водитель вызвал ДПС и скорую, прибывшие медики констатировали смерть», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Это был второй погибший пешеход за сутки. До этого женщина 1955 года погибла под колёсами «Шкоды» в посёлке Суходолье Приозерского района около 17:30. Наезд совершил мужчина 1960 года рождения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.





Тяжёлые травмы получили 43-летняя женщина в Тихвине (по данным УГИБДД, «Рено Дастер» сбил её утром, около 7:40, на «зебре») и семилетняя девочка вечером на проспекте Стачек, пострадал и её папа. Две восьмилетние девочки были сбиты утром в Выборге, одна попала в больницу.

Все эти ДТП случились в тёмное время суток, когда водителям плохо видно пешеходов. ГИБДД и «Дорожный инспектор» напоминают, что значительно снизить риск подобных трагических инцидентов помогает световозвращатель (он же светоотражатель или фликер), который делает пешехода видимым на большом расстоянии.