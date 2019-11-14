Студенту, напавшему на колледж в Благовещенске, было 19 лет. На занятия он пришел с охотничьим ружьем

Следственный комитет сообщил подробности о стрельбе, которую устроил студент в благовещенском колледже строительства и ЖКХ 14 ноября. Стрелку было 19 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Молодой человек пронес в колледж охотничье ружье, оружие было зарегистрировано на него. Он убил 19-летнего парня и ранил еще троих молодых людей, которые доставлены больницы.

Нападавшего нашли мертвым в аудитории. Ранее сообщалось, что перед этим он отстреливался от полиции.

По информации полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.





Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, во время занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал пять выстрелов.

По факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). На месте работают следователи и криминалисты.