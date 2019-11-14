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Происшествия
14.11.2019 06:58
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Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска. Погиб человек, нападавший найден мертвым

Студент амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении 14 ноября. Погиб человек и сам нападавший.

Первоначально сообщалось об одной жертве перестрелки. Позже УМВД представило уточненные данные — погибли два человека, нападавший найден мертвым, еще трое ранены, сообщает РИА Новости.

О нападении на колледж полиции сообщил один из студентов. Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей, в результате чего полицейские открыли ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время полицейские обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа. Позже нападавшего нашли мертвым в аудитории.

По данным полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.


Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, во время занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал пять выстрелов.

Оружие, из которого стрелял студент, было зарегистрировано на него. Его тип пока не называется.

На месте происшествия развернули оперативный штаб. Работают следователи и криминалисты.

Справка:

17 октября прошлого года восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.

При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».

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