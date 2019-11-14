Менеджер Хабиба подтвердил гонорар бойца за победу над Порье. Он намного выше, чем считалось

Менеджер бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о гонораре бойца за поединок с американцем Дастином Порье. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Шесть миллионов [долларов] — это заниженная цифра. Хабиб за бой с Порье заработал намного больше, чем за бой с [Конором] Макгрегором», — заявил Магомедов. Он отметил, что Нурмагомедов — человек с мировым именем, которому не нужен известный соперник для того, чтобы получить хороший гонорар.

Ранее отец бойца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что за бой против Порье его сын получил в 3-3,5 раза больше денег, чем за поединок против Макгрегора. За бой в октябре 2018-го спортсмен заработал два миллиона долларов.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке он победил Порье удушающим приемом. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Он занимает вторую строчку рейтинга UFC без учета весовых категорий. Поединок с Макгрегором запомнился цепью скандалов, завершившихся знаменитым прыжком из октагона.



