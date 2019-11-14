McLaren представил 800-сильный суперкар без крыши и ветрового стекла

Британская компания McLaren, известная своими победами в «Формуле-1» и занявшаяся не так давно производством суперкаров, представила свою новинку – McLaren Elva. Несмотря на то, что этот сверхлегкий двухместный спорткар пригоден к использованию на дорогах общего пользования, у него нет ни крыши, ни лобового стекла. Впрочем, стекло можно все-таки заказать – отдельно, в качестве дополнительной опции.

Как отмечается в опубликованном McLaren 13 ноября пресс-релизе, новинка продолжает традиции спортивных автомобилей Брюса Макларена, построенных им в 1960-е годы и воплощающих новаторские принципы дизайна и инженерного проектирования, характерных для компании. McLaren Elva – это самый легкий из когда-либо построенных компанией автомобилей. У него карбоновый кузов и шасси, причем кузов выполнен как единое целое, соединяя экстерьер и интерьер. Его особая аэродинамическая форма направляет воздушные потоки так, чтобы они обтекали седоков, оставляя их в то же время в контакте с окружающей средой.

Восьмицилиндровый V-образный двигатель, развивающий мощность 815 лошадиных сил, разгоняет Elva до 100 километров меньше, чем за 3 секунды, а до 200 – за 6,7 секунды. Это быстрее, чем рекордные показатели суперкара McLaren Senna.

Автомобиль прошел омологацию для большинства мировых рынков, другими словами, его можно использовать на дорогах общего пользования. В качестве опции владельцы имеют возможность отдельно заказать ветровое стекло, но крыши для спорткара не предусмотрено.





По сути, это еще одна дорогая игрушка для тех, кто готов потратить на свое удовольствие сумму, стартующую с одного миллиона шестисот шестидесяти тысяч евро. Это, так сказать, «базовая цена», поскольку каждый из 399 запланированных экземпляров McLaren Elva будет строиться под заказ и согласно отдельным пожеланиям будущего владельца.

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