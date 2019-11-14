СМИ: «Лос-Анджелес» не расторгнет контракт с Ковальчуком

Журналист Даррен Дрегер в Twitter прокомментировал ситуацию с бывшим игроком питерского СКА Ильей Ковальчуком, выведенным из состава «Лос-Анджелеса».

По его словам, Ковальчуку нужно либо нарушить условия контракта, либо отказаться от него, чтобы «Кингз» его расторгли, и данный расклад кажется маловероятным.

В данный момент 36-летний россиянин принимает участие в тренировке, но не занимается ни в одном из звеньев. В этом сезоне Ковальчук в 17 матчах НХЛ набрал 9 (3+6) очков.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что Илья Ковальчук был выведен из состава своего нынешнего клуба «Лос-Анджелес Кингз». Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк в интервью Los Angeles Times 13 ноября заявил, что такого решения требовала ситуация, в которую попал клуб.



