170 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство в Ростовской области

Паспорта граждан РФ с конца апреля 2019 года были выданы более, чем 170 тысячам жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев телеканалу "Дон 24" 13 ноября.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", – сказал Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим увеличения нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда. "Мы внимательно отслеживаем ситуацию в детсадах и школах. Например, в 2015 году у нас дополнительно появилось в дошкольных и школьных учреждениях 9400 мест, потом эта нагрузка несколько снизилась, и сейчас пока мы не видим повышения нагрузки на детсады", – отметил он.



