Конституционный суд запретил увольнять с выходным пособием меньше зарплаты

Конституционный суд РФ решил, что сокращение штата или ликвидация предприятия – не повод экономить на сотрудниках. Их выходное пособие должно быть не меньше среднего заработка, а не зависеть от случайностей.

Как следует из постановления, опубликованного 13 ноября, за помощью Конституционного суда обратилась бывшая сотрудница «Интаугля» Валентина Кормуш, которая осталась без работы из-за ликвидации компании. Трудовой договор с ней расторгли в конце декабря прошлого года, выходное пособие высчитали, руководствуясь Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.

В соответствии с пунктом 9 выплату она получила по количеству рабочих дней в месяце, следующем за увольнением. Январь на трудовые будни небогат, размер «парашюта» до средней зарплаты не дотянул. Кормуш через суд попыталась взыскать с бывшего работодателя разницу и компенсацию морального вреда за вынужденную экономию, но не преуспела. По её мнению, такой расчёт поставил её в неравное положение с коллегами, которые были уволены раньше и попали в более «выгодный» месяц.

В Конституционном суде в оспариваемой норме противоречий Основному закону страны не усмотрели, однако согласились, что выходное пособие не может зависеть от случайных факторов.





«Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад», – говорится в постановлении.

Как разъяснили в КС, всем увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата на равных условиях должна обеспечиваться государственная защита. Она предусмотрена положением Трудового кодекса РФ и вне зависимости от способа подсчёта не может быть меньше заработной платы, которую сотрудник получал за месяц в период работы. Дело Кормуш подлежит пересмотру.