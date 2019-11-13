На Стачек таксист сбил папу с дочкой. Они шли по «зебре» и теперь в больнице

Петербуржец и его семилетняя дочь оказались в больнице после того, как вечером 13 ноября их на переходном переходе в Кировском районе сбила машина.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, семилетний ребёнок и 41-летний мужчина пострадали на пешеходном переходе возле 103 дома по проспекту Стачек. Водитель «Поло» сбил их около девяти часов вечера. Девочка в тяжёлом состоянии, ее папа – средней тяжести.

По словам очевидцев, сбил их водитель «Яндекс.Такси». При этом мужчина шёл с двумя детьми, мальчик не пострадал. За рулём находился 36-летний водитель.



