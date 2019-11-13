Туристам вход воспрещен, собаки еще обсуждаются. Что горожане хотят в парке вместо судебного квартала

Началось обсуждение концепции «Тучкова буяна» - пространства в центре Петербурга на месте бывшего судебного квартала. «Фонтанка» заслушалась пожеланиями активных аборигенов.

Если заявление Смольного о намерении прислушаться к мнению горожан при создании парка «Тучков буян» – не пустой звук, проектировщикам предстоит поломать голову. В мечтах собравшихся на первое обсуждение в новое, безусловно привлекательное зеленое пространство туристам входа нет. И к строящемуся Театру танца Бориса Эйфмана отношение от смиренного до негативного: декоративное болотце, видовой холм, ротонда «без ножек» и доска позора для неплательщиков коммунальных услуг.

Смольный 13 ноября дал старт международному конкурсу на разработку концепции парка «Тучков буян» на Петроградской стороне. Призеров, которых выберет жюри, ждет денежный фонд примерно на 40 млн рублей. Оператором конкурса выступает московское «КБ «Стрелка». В этот же день в музее «Артмуза» на Васильевском острове полсотни активных горожан фантазировали, каким бы они хотели видеть будущее зеленое пространство. По разговорам, большинство – соседи будущего парка и жители ближайших районов. Организаторы – партнер «Стрелки» – Европейский университет и «Открытая Лаборатория Город», пообещали, что озвученные там мнения учтут при проектировке.

Первую часть встречи (всего их намечается три) посвятили теории – рассказу и показу, какими бывают парки и их наполнение в разных уголках мира. Затем пришедшие в свободном порядке расселись по восьми столам-группам, которые совместно подготовили некое консолидированное представление о «Тучкове буяне». Корреспондент «Фонтанки» в качестве наблюдателя присоединился к одной из них.





После короткого обмена мнениями выяснилось, что все — за зелень. Дискуссия развернулась вокруг вопроса общепита.

– Никаких «шаверм» и кафе в парке быть не должно.

– А почему я должна выходить из парка, чтобы купить кофе?

– Это опасная тенденция.

В стоп-лист попали аттракционы, любые мероприятия, рассчитанные на привлечение публики.

– Тихое место. Запишем как названием фильма (ужастик про реагирующих на звук монстров. – Прим. ред).

Логика простая: где кофе – там и туристы, нежелательные посетители парка. «Поесть – не надо, попить – на надо», – перечисляли участники обсуждения меры по отпугиванию посетителей.





– И еще сказать им, что они оттуда выехать не смогут!

Привлекательность для горожан и одновременно минимум удобств для туристов – такая линия сквозила в презентациях большинства групп.

– Парк для туристов – такой задачи мы перед собой не ставим. Мы горожане, а не правительство... И, пожалуйста, без лотков с янтарём.

Для решения транспортной проблемы предлагали разные решения: от полного перекрытия проспекта Добролюбова до разнообразных ограничений – только для общественного транспорта, европейских практик по временным интервалам (два часа движение только в одну сторону, два – в другую).

Театру Эйфмана — тоже не рады. Назвавшие себя реалистами и поэтому готовые смириться с его присутствием предложили построить часть стены здания в виде витрины – потому что любопытно, что будет происходить внутри.

Собаки (вернее, их допуск в зеленую зону с газонами для «посидеть») стали общедискуссионным вопросом. Владельцы животных ругали петербургские парки за запрет прогулок с любимыми питомцами. Блюстителям чистых газонов напомнили, что это вопрос культуры собаковладельца. «А на выходе чтобы сдавали пакетик с какашками», – веселились обсуждавшие. Впрочем, смешки стихли, когда поднялся вопрос, что есть люди, которые испытывают страх перед любыми собаками. После реплики, что «такие вообще на улицу не выходят», модераторы пресекли потенциальный конфликт.

Точкой соприкосновения всех групп стала идея развития набережной как единого променада и водного пространства Малой Невы. Для реализации первого большинство предложило проложить подземный переход под Тучковым мостом, который соединил бы Мытнинскую и парковую набережные. Водное пространство предлагали оформить «нижней» набережной в виде деревянного понтона, постепенным пологим спуском в воду, дополнительными спусками с местами для отдыха. Конструкция должна обеспечивать «функцию уединения» с возможностью для всех желающих порелаксировать, глядя на воду. Описание парка для спокойного отдыха и отключения от городской суеты стало лейтмотивом большинства презентаций.

Звучали пожелания и «позагорать с полотенчиком», но про варианты незрелищности здесь не вспомнили. В числе идей было и обустройство открытой купальни, и причала-остановки водного транспорта, который подчеркнуто попросили не путать с экскурсионными трамвайчиками – опять же, туристы. Одна из групп предложила добавить в парк болотце, напомнив об историческом названии локации – Мокруши.

Поиграть с ландшафтом предложили и организовав разноуровневый парк со смотровым холмом в центре или пологий ступенчатый парк, который имел бы функциональное пространство под землей.

Точки притяжения пространства – необычная ротонда «без ножек» (как будет держаться крыша, осталось за кадром) и доска позора для неплательщиков коммунальных услуг. Последнее – может, и шутка, но это не точно.

Многие отмечали необходимость «закрыться» от шумного проспекта Добролюбова. Некоторые были согласны не только на плотные кусты, даже на линейную открытую ярмарку с хендмейд-маркетами и фуд-кортом. Прозвучало и предложение пустить велосипедные, скейтерские и беговые трассы по периметру парка, – но с обязательной разводкой их трасс с дорожками для любителей неспешных пеших прогулок.

Классический дискурс между участниками обсуждения – историчность против современности. Кто-то хотел, чтобы оформление парка перекликалось с историей города и Петроградки в частности, кто-то выразил уверенность, что «историзм не нужен, нужно писать собственную историю».

В конце организаторы констатировали противоречия в обсуждениях – релакс/событийность и историзм/ современность. А участники получили «домашку» к следующей встрече: придумать, как эти противоречия снять.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»