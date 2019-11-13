Доцент Соколов перестал прикрываться конституцией и упростил следователям работу

Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя.

Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Соколова Александр Почуев вечером 13 ноября. По его словам, доцент дал полные показания «сожалея о содеянном», отменив своё предыдущее намерение воспользоваться 51 статьёй Конституции и не свидетельствовать против себя. На допросе присутствовали присланные Бастрыкиным следователи из Москвы.

Соколов, следует из его же слов, убил Ещенко 7 ноября, ещё через сутки он распилил тело и выбросил его по частям в Мойку, оставив дома голову, а в рюкзаке, с которым его выловили из реки – кисти. Пара жила вместе несколько лет, Соколов заявил что был намерен жениться, но девушка якобы изменилась и стала «чудовищем». Историка и знаменитого бонапартиста могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».



