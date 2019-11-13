Премьер-министр Индии: Провел прекрасную встречу с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, большой поклонник соцсетей, сообщил в твиттере о том, что провел прекрасную встречу с президентом России Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Бразилиа. Причем, как всегда в таких случаях, на русском языке.

Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений. Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям. pic.twitter.com/mhftTWhsDq — Narendra Modi (@narendramodi) 13 ноября 2019 г.

"Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений. Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям", – написал Моди.

Моди отметил, что рад частым встречам с Путиным, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня. В ходе сегодняшней встречи Моди сказал Путину, что "с удовольствием" приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



