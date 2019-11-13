В Москве задержаны три члена Солнцевской ОПГ и два их соучастника, обвиняемые в похищении жителя столицы и вымогательстве

В Москве задержаны три члена Солнцевской ОПГ и два их соучастника, обвиняемые в похищении жителя столицы и вымогательстве, сообщила вечером 13 ноября старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она напомнила о том, что Главком расследуется уголовное дело в отношении пятерых соучастников в возрасте от 30 до 45 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой) и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство организованной группой в целях получения имущества в крупном размере).

По данным следствия, днем 22 октября 2019 года пятеро соучастников в интересах своей знакомой из жилого дома по Мичуринскому проспекту в городе Москве, применяя физическую силу, похитили жителя столицы, которого удерживали в офисном помещении на западе Москвы. За освобождение организованная группа потребовала от потерпевшего отказаться от имущественных претензий погашения долга. В этот же день потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе проведения следователями столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, задержаны три члена так называемой «солнцевской» преступной группировки и два не входящих в ее состав лица.

Судом в отношении четырёх фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятого решение отложено до 15 ноября. Расследование уголовного дела продолжается.



