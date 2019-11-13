«Безрассудная Россия может случайно начать новую войну». Посольство РФ в Лондоне потребовало объяснить эти слова главы британского Генштаба

Посольство России в Лондоне 13 ноября направило ноту в адрес МИД Соединенного Королевства с требованием разъяснить высказывания главы британского Генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.

Ранее Картер заявил в эфире местного телеканала, а также в статье в Sunday Telegraph «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну», что проводимая Россией политика может привести к военному ответу Великобритании. Таковой он назвал содействие России правительству Сирии и проведение гуманитарных проектов в Африке, они, по мнению Картера являтся угрозами безопасности, сопоставимыми с риском нападения.

Посольство намерено узнать, насколько слова Картера соответствуют официальной позиции Соединенного Королевства. "Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные", – отметили дипломаты.

Российское посольство считает, что Картер проигнорировал тот факт, что РФ всегда была и остается готовой к профессиональному, взаимоуважительному обсуждению любых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность Великобритании. "Возобновление отдельных контактов по линии генеральных штабов и советов национальной безопасности – тому подтверждение", – добавили дипломаты. "Возобновление отдельных контактов по линии генеральных штабов и советов национальной безопасности – тому подтверждение", – заявили в посольстве.



