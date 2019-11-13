«Больно же, чего вы творите?» В Петербурге сотрудники ФСБ силой взяли смывы с рук адвоката, подозреваемого в мошенничестве на 3 млн рублей

В петербургском кафе «Урарту» задержали адвоката Сергея Грузнева, якобы получившего 3 млн рублей во время оперативного эксперимента. К закреплению доказательств сотрудники УФСБ шли через истошные крики, чужую боль и ультрафиолет.

Скриншот видео/«Фонтанка.ру»

О задержании Грузнева вечером 13 ноября «Фонтанке» сообщил его коллега Алексей Ковалев. «В машине Сергея якобы нашли муляж с тремя миллионами. У него на месте хотели взять смывы с рук. Заломили руки в наручниках, он кричал», – уточнил Ковалев.

Фраза «Больно же, чего вы творите?» и другие попали в видеозапись. Руководитель следственной группы из Невского отдела СКР просила Грузнева не «устраивать театр». Оперативники добились своего и просветили руки задержанного ультрафиолетом. Видимо, он должен был показать следы вещества, которым обработан муляж.

Кафе «Урарту» на улице Бабушкина переоборудовали в следственный кабинет. Грузневу вызвали скорую. Медики планировали увезти его в Александровскую больницу, но, по словам коллеги задержанного, сотрудники ФСБ не разрешили.





Очевидно, госбезопасность нашла беспроигрышный способ ловить петербургских адвокатов на деловых встречах. В сентябре 2019 года на Московском проспекте были задержаны Антон Кузнецов и Виктор Григорьев – с ними тоже контактировал участник оперативного эксперимента, под каким-то предлогом передавший пакет с муляжом. В начале октября схема была отточена на адвокате Андрее Федорове, а через три недели попался Алексей Одинцов.