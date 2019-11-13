Главу ростовского ГУ ФСИН, ранее работавшего в Дагестане, арестовали по делу о гостайне

Главу ростовского ГУ ФСИН, ранее работавшего в Дагестане, арестовали по делу о разглашении гостайны, суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания, пишет РИА Новости.

Суд рассматривал вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. Участники процесса комментариев не дали, дело, по словам адвоката Даххаева Александра Заманского, его подзащитный арестован на два месяца, а дело засекречено.

13 ноября стало известно о том, что в Ростовской области задержан глава управления Федеральной службы исполнения наказаний Муслим Даххаев, а также два его заместителя.

Даххаев был доставлен в региональное управление ФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника управления собственной безопасности . В УСБ ГУ ФСИН ростовской области прошли обыски.

Даххаев руководит ростовским ГУ ФСИН с августа 2017 года. До этого работал начальником УФСИН России по Дагестану. Награжден орденом Мужества.



