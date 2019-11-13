«Стыдно за Культурную столицу». Экс-вице-губернатор Петербурга Албин прокомментировал метабренд с «бирюзовым солнцем»

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в своем телеграм-канале поделился мыслями по поводу нового метабренда Северной столицы, который был презентован 13 ноября.

«Можно было предложить что-то из направления «ню». Но если серьезно, стыдно за Культурную столицу», – написал он, прикрепив фотографию, сделанную корреспондентом «Фонтанки». Более детально экс-чиновник свою мысль не раскрыл. На снимке запечатлены три варианта использования символики с изображением архитектурных достопримечательностей — Исаакиевского собора и небоскреба «Лахта центр». Также на них изображен бирюзовый круг и слоган Create the Great.

Метабренд Петербурга должен прийти на смену рублевому логотипу от Артемия Лебедева. Его разработало коммуникационное агентство SPN Communications, по поручению комитета по развитию туризма за 7 млн рублей. Основной визуального представления Северной столицы стало «бирюзовое северное солнце», которое символизирует «веру в прорыв и веру в озарение».



