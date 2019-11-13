Коломойский поговорил с The New York Times: Украине надо мириться с Россией, а НАТО покупать памперсы

Украинский олигарх и по некоторым сведениям главный спонсор выборной кампании нынешнего президентна страны Игорь Коломойский считает, что стране уже пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", — сказал Коломойский, сравнивая Россию и Украину. По его словам, инвестиции России в Украину в размере $100 млрд позволят восстановить отношения между странами. Он добавил, что людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. "А вы, Америка, заставляете нас воевать, и при этом даже не даёте нам на это деньги", – заявил американскому изданию один из самых богатых жителей страны.

«Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России. Российские танки будут стоять под Краковом и Варшавой. А ваше НАТО тем временем будет пачкать свои штанишки и покупать памперсы», — сказал бизнесмен.

Также он заявил о том, что НАТО не собирается принимать в свой альянс Украину. "Не нужно тратить время на пустые разговоры. Украину никто не примет в НАТО, тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавскому договору», — отметил Коломойский.

The New York Times напоминает, что в 2014 году Коломойский потратил миллионы долларов на создание и оснащение национальных добровольческих батальонов, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе.



