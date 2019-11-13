Парламент ФРГ принял законопроект о газовой директиве ЕС к «Северному потоку — 2»

Парламент Федеративной республики Германия принял законопроект об имплементации поправок к Газовой директиве Евросоюза в законодательство Германии, под которые подпадает морской магистральный газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте бундестага вечером 13 ноябр.

«В среду, 13 ноября 2019 года, Бундестаг одобрил проект федерального правительства, вносящий поправки в Закон об энергетической промышленности, в соответствии с Директивой ЕС 2019/692 об общих правилах внутреннего рынка природного газа», — говорится в сообщении.

Законопроект, предложенный фракцией AfD («Альтернатива для Германии»), предполагает распространение правил внутреннего рынка газа, в частности на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами-не членами ЕС. В дальнейшем требования регуляторного законодательства должны применяться к сухопутной или морской границе государства-члена.



