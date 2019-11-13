На Петергофском снова мощное ДТП с трамваем. На этот раз вагоновожатый вгляделся в кузов КамАЗа

ДТП с участием двух «тяжеловесов» до сих пор затрудняет движение на перекрёстке Петергофского шоссе и улицы Доблести, несмотря на то, что общая загруженность дорог Петербурга оценивается в «зелёные» 2 балла.

Около 20 часов 13 ноября там столкнулись трамвай и самосвал КамАЗ. Скорых на фотографиях очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» не видно, в комментариях также пишут, что жертв нет. Зато налицо очередь вставших трамваев.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», по предварительной информации, попутный КАМАЗ не пропустил трамвай. Задержка в движении электротранспорта в оба направления составила 48 минут. В 20:43 движение восстановлено. Среди пассажиров вагона пострадавших нет.

На соседнем перекрёстке Петергофского – с улицей Десантников – 20 октября встретились трамвай и маршрутка. В больницы попали 15 человек. Перевозчик пообещал выплатить компенсацию пострадавшим. Как писала «Фонтанка», маршрутка принадлежит индивидуальному предпринимателю, а «Третьему парку» досталась вместе с экипажем через вторые руки. Водитель маршрутки дал обет молчания.



