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Власть
13.11.2019 20:55
Печать

Жесткий фейсконтроль, гербовая печать, уведомление за 48 часов: какие условия для посещения выдвинул суд журналистам в Петербурге

Третий кассационный суд общей юрисдикции, обслуживающий весь Северо-Запад и начавший работу 1 октября, утвердил положение о порядке взаимодействия со СМИ. Документ содержит весьма экзотичные, а местами фантастические требования.

Как следует из опубликованного положения, утвержденного президиумом суда, работа Третьего КАС с журналистами будет вестись только при условии, если они получат аккредитацию. Для подачи заявки необходимо заполнить форму с указанием полного наименования СМИ, периодичности выпуска, региона, ФИО журналистов, приложить их фотографии и сообщить дату и время события, на которое они желают попасть.

«Заявка подписывается главным редактором СМИ и заверяется гербовой печатью», – написано в требованиях суда.

Решение об аккредитации принимается в течение семи рабочих дней.


Пропуск журналистов в здание суда на Садовой улице в Петербурге будет осуществляться только по карточке разовой аккредитации при предъявлении паспорта или редакционного удостоверения.

«Аккредитованные представители СМИ обязаны информировать пресс-секретаря суда о своем прибытии не позднее двух дней до даты интересующего их информационного события в устной форме (по телефону)», – говорится в положении 3-го КАС.

Также, согласно документу, журналисты имеют право поводить аудиозапись только с разрешения судьи.

К информации, не подлежащей распространению в СМИ, Третий кассационный суд отнес персональные данные, тайну следствия и судопроизводства.

Пресс-секретарь Третьего кассационного суда Юлия Прудникова, которая будет заниматься аккредитацией, ответила на звонок корреспондента «Фонтанки», очень удивилась, что у негосударственного СМИ нет гербовой печати, и прекратила разговор.

Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе Российской Федерации», изображение герба может помещаться на печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, а также органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями.

Требование аккредитации журналистов Верховный суд признал нелегитимным еще семь лет назад.


«Учитывая, что присутствие журналистов в открытом судебном заседании в целях получения сведений по делу является законным способом поиска и получения информации, а также что при осуществлении профессиональной деятельности журналист выполняет общественный долг, не допускается чинение препятствий и отказ им в доступе в зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по причине отсутствия аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным законом», – говорится в постановлении пленума ВС № 35 от 13 декабря 2012 года «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

Об аудиозаписи пленум ВС тоже высказывался однозначно в этом постановлении:

«Обратить внимание судов на то, что положения части 7 статьи 10 ГПК РФ, части 3 статьи 24.3 КоАП РФ, части 5 статьи 241 УПК РФ не предусматривают обязанность лиц, присутствующих в открытом судебном заседании и фиксирующих его ход в письменной форме и (или) с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать у него разрешение на фиксацию хода судебного разбирательства в данных формах».

Запрет доступа журналистов к персональным данным участников процесса тоже прямо противоречит федеральному законодательству. Согласно ФЗ-262 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов», не подлежат исключению из судебных актов следующие персональные данные: ИНН и ОГРН индивидуального предпринимателя, ФИО истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осужденного, оправданного, секретаря судебного заседания, судьи (судей), прокурора, адвоката и представителя.

О тайне следствия и судопроизводства, которые намерен оберегать Третий КАС, Верховный суд имеет альтернативную позицию:

«Гласность судопроизводства обеспечивается на всех его стадиях. Несоблюдение требований о гласности судопроизводства в ходе судебного разбирательства свидетельствует о нарушении судом норм процессуального права и является основанием для отмены судебных постановлений».

Кроме журналистского фильтра, Третий КАС ввел беспрецедентные ограничения для посетителей.

«Фотосъемка, аудио- или видеозапись в здании или в служебных помещениях суда допускается только с разрешения руководителя пресс-службы суда», – говорится в правилах поведения граждан в Третьем кассационном суде. В них также сказано, что посетители суда имеют право находиться в зале заседания в «качестве наблюдателей» при наличии свободных мест, «если председательствующим по делу не объявлено об ограничении количества присутствующих». По постановлению пленума ВС № 35 запрещено проводить судебные заседания в залах, исключающих возможность присутствия слушателей.

Председателем Третьего КАС является 68-летний Василий Волошин. До назначения он возглавлял Московский областной суд. Судьей работает больше 30 лет.

Третий КАС расположен на территории бывшего Суворовского училища. Он пересматривает в порядке кассации вступившие в силу судебные акты, принятые судами Карелии, Коми, Архангельской области, Вологодской области, Калининградской области, Ленинградской области, Мурманской области, Новгородской области, Псковской области, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа.

 

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