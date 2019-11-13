Строили, строили и, наконец, построили. Последний участок платной трасса М-11 до Москвы получил заключение о соответствии

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии на 8-ой, то есть последний участок магистрали М-11 от Петербурга до Москвы. Это произошло 13 ноября, официально сообщает служба.

«Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, которые осуществлялись с 2012 года на основании разрешений на строительство, выданных Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации», – заявляет Ростехнадзор.







8-ой этап М-11 – это 34 километра асфальта платной магистрали, от 646-го км (пересечение М-11 с трассой А-120 в районе Тосно) до развязки с КАД в районе Пулковского шоссе. Официальное открытие должно состояться в конце ноября. В сентябре 2019 года был открыт участок от Мясного Бора до Тосно.

С 1 ноября на трассе начала действовать новая тарифная сетка. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день (с понедельника по четверг) составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль, в выходные (пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни) – соответственно 2020 и 1494 рубля.





Строительство 7-ого и 8-ого этапов М-11 по договору с ГК «Автодор» вела компания «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционными банком ВТБ Капитал и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).