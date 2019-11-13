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13.11.2019 20:33
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Тайное банкротство «Донка». Спор об апартаментах Wings попытались закрыть от лишних глаз ради безопасности

В рамках банкротного процесса в отношении строительной компании «Донк» конкурсный управляющий пытается оспорить передачу участка СК «Монолит», который завершает долгострой «Донка» – апартаменты Wings. Представители управляющего на заседании 13 ноября предприняли попытку закрыть процесс, заявив о попытке нападения перед заседанием, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Представители конкурсного управляющего Никиты Котова ходатайствовали о том, чтобы сделать процесс по делу закрытым. Необходимость такого решения они объяснили собственной безопасностью.

На вопрос суда об основаниях закрытия процесса представитель конкурсного управляющего Александр Моисеев заявил:

«С целью обеспечения безопасности моей коллеги, на которую напали после предыдущего заседания. Перед настоящим судебным заседанием один из граждан угрожал прямо в зале суда, а только что перед началом на нее девушка какая-то пыталась напасть».


Перед заседанием, по наблюдению корреспондента «Фонтанки», попытки нападения на представителей КУ – Моисеева и девушку, не совершались. Единственный, кто подходил к даме с вопросом был сам журналист. Девушка в ответ промолчала и отвернулась, а ее оперативно закрыл спиной Моисеев.

«Прошу закрыть судебное заседание и удалить публику. Это воздействие на представителей, также как и пиар-кампания, которая была устроена. В том числе и размещение в сети интернет информации о деятельности конкурсного управляющего. Это воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего в принципе. В настоящем мы видим воспрепятствование осуществлению правосудия путем психологического и даже уже физического воздействия на представителя конкурсного управляющего», – заявил Моисеев.


 

Судья удовлетворить ходатайство отказался, напомнив, что дела рассматриваются гласно и открыто, а в зале присутствуют судебные приставы, которые обеспечивают безопасность.

Публика, которую стремился удалить КУ – это два десятка дольщиков Wings, которые пришли на процесс. На предыдущем заседании они заявили требование о вступлении в дело в качестве третьих лиц, чьи интересы затрагивает процесс, однако получили отказ. Он был обжалован, также аналогичное ходатайство о вступлении покупателей апартов в дело подал и СК «Монолит».

Между тем, в процесс ранее в качестве третьего лица была привлечена Мария Золотая, которая ранее носила фамилию Голубева и занимала пост гендиректора «Донка».

Напомним, «Монолит» взялся за завершение апарт-отеля «Виват», который позднее был переименован в МФК Wings два года назад. На тот момент участок представлял собой залитое водой свайное поле. Возводить объект начала фирма «Донк» предпринимателя Владимира Артеева в 2007 году, однако в 2016 году дольщики не дождались обещанных помещений. В настоящее время у МФК порядка 200 дольщиков.

В октябре Арбитражный суд в рамках параллельного процесса отказал компании «Статус» в признании не действительным договора, на основании которого СК «Монолит» взялась за завершение апартаментов. «Статус» входит в структуры ООО «Донк» предпринимателя Владимира Артеева, признанного банкротом. Апелляцию рассмотрят 27 ноября.


Следующее заседание в рамках банкротного процесса суд назначил на 11 декабря.

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