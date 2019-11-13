Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии, которая закончилась смертью Анастасии Ещенко от рук возлюбленного – доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова. Пока детали на аффект не тянут.
Как стало известно «Фонтанке», смерть 24-летней Анастасии наступила в 2 часа ночи 8 ноября. До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза мелкокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать. Соколов, как полагает следствие после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его дробью и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза.
Отметим, что винтовку перед каждым выстрелом нужно перезаряжать.
Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.