Ремонт дороги до середины декабря будет ограничивать и перекрывать Малую Балканскую

С 14-15 ноября в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения из-за различных работ. На Малой Балканской будут приводить в порядок дорожное покрытие, на набережной канала Грибоедова – набережную, а на Лиговском и Старо-Петергофском водителей потеснят газовщики.

Как сообщает 13 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции, с 15 ноября СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» приступит к ремонту дорожного покрытия на Малой Балканской улице. В связи с этим вводятся ограничения движения:

с 15 по 29 ноября – на участке Малой Балканской улицы от улицы Димитрова до Малой Карпатской улицы, без перекрестка с Дунайским;

2 декабря – закрывается направления движения по Пловдивской улице от Купчинской улицы к Малой Балканской улице;

с 5 по 8 декабря в период с 22:00 до 7:00 и с 8 по 9 декабря – на перекрестке Малой Балканской улицы с улицей Ярослава Гашека;

с 8 по 9 декабря – на участке Малой Балканской от улицы Ярослава Гашека до улицы Олеко Дундича;

с 8 по 9 декабря и 10 декабря с 6:00 до 12:00 – на перекрестке Малой Балканской и улицы Олеко Дундича.

Также будет закрыто движение:

с 30 ноября по 2 декабря – на участке Малой Балканской улицы от улицы Димитрова до Пловдивской улицы;

с 6:00 до 23:00 10 и 11 декабря – на Малой Балканской от улицы Олеко Дундича до Купчинской улицы;

2 декабря – на перекрестке Малой Балканской и Пловдивской улиц;

с 3 по 4 декабря – на Малой Балканской от Пловдивской улицы до Дунайского проспекта;

с 5 по 8 декабря в период с 22:00 до 7:00 – на Малой Балканской от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека;

11 декабря – на перекрестке Малой Балканской и Купчинской улиц;

с 12 по 13 декабря – на Малой Балканской от Купчинской лицы до Будапештской улицы;

13 декабря – на перекрестке Малой Балканской и Будапештской улиц;

с 14 по 15 декабря – на Малой Балканской от Будапештской улицы до Загребского бульвара;

15 декабря – на перекрестке Малой Балканской улицы и Загребского бульвара;

16 декабря – на Малой Балканской от Загребского бульвара до Бухарестской улицы;

17 декабря – на перекрестке Малой Балканской улицы и Бухарестской улицы;

18 декабря – на участке Малой Балканской от Бухарестской улицы до Малой Карпатской улицы.

С 14 ноября АО «ПО «Возрождение» будет ремонтировать набережную канала Грибоедова. В связи с этим до 15 октября 2021 года закрывается движение по нечетной стороне набережной в направлении от набережной Крюкова канала к Лермонтовскому проспекту. На этот же период ограничат движение по Могилевскому мосту. Объезд предусмотрен по набережной. Крюкова канала, Садовой улице и набережной. канала Грибоедова.

Помимо этого, с 14 ноября по 1 декабря в связи с реконструкцией газопровода будет ограничено движение по четной стороне Лиговского проспекта от Свечного переулка до Кузнечного переулка. А с 15 по 30 ноября для прокладки газопровода ограничят проезд по Старо-Петергофскому проспекту от Нарвского проспекта до набережной Обводного канала. Работы ведет ООО «ПетербургГаз».



