В Ручьях пешеход рискнул проскочить перед электричкой. Из-под состава он не выбрался

Мужчина погиб на железнодорожных путях в Калининском районе Петербурга вечером 13 ноября. Пригородный поезд сбил его на переходе.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, мужчина переходил железнодорожные пути у станции Ручьи по пешеходному переходу, но на «красный». Экстренное торможение и усиленные сигналы машиниста от столкновения не спасли, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность установлена.

В ОЖД уточнили, что ЧП произошло около половины седьмого вечера и на полчаса задержало электричку, под колёсами которой погиб мужчина. Других задержек в движении не было.





Переход у железнодорожной станции Ручьи оборудован частично и считается нерегулируемым, хотя светофор рядом с ним есть.