Попытка сбыта Гашенко. Суд не отпустил бывшего заместителя главы жилкома из-под ареста и обозначил объемы его проблем

Аким Гашенко, бывший заместитель председателя жилкома, останется под арестом. По наркотической статье он проходит не один.

Аким Гашенко//Фото: Жилищный комитет/Архив сайта/Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Самого Акима Гашенко 13 ноября в Ленинградский областной суд не привезли, с участниками заседания он общался по видеосвязи из СИЗО-3 на Шпалерной. Судья Нечаева заметила, что в зале многовато народу, а выяснив, что двое лишних – это сотрудники «Фонтанки», поинтересовалась, откуда корреспондент узнал о заседании. Вопрос, кстати, не праздный: материал дела Гашенко во Всеволожском суде не внесен в систему ГАС «Правосудие», так что отследить его движение там было невозможно. Оставалось ждать апелляции и надеяться, что хотя бы она в системе отразится.

Вести видео или фотосъемку судья в итоге запретила, но и необходимости особой не было: Гашенко через решетку и экран монитора переадресовал право выступать своему адвокату, сказав, что присоединится разве что на стадии последнего слова.

По факту бывший замглавы жилищного комитета Аким Гашенко был задержан 24 октября примерно в 22 часа, спустя сутки задержание было оформлено. 25 октября он был допрошен в качестве подозреваемого, после чего оперативно перешел в категорию обвиняемого в покушении на сбыт. Сбывал он, по версии следствия, не менее 97,89 гр наркотика, который носит созвучное его фамилии название, так что и предъявили Гашенко часть 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов). Уголовное дело было возбуждено следственным управлением УФСБ.

Еще три дня спустя жилищный комитет сообщил, что Гашенко уволился из ведомства; причем на редкость удачно подгадал по датам и последний день отработал как раз 24 октября, т.е заявление написал 10-го. Удачно для комитета, но не для себя. Уже через два дня после этого «увольнения» следователь запрашивал для Гашенко стражу и, помимо тяжести преступления, ссылался на то, что экс-чиновник не трудоустроен и не имеет постоянного легального источника доходов. Кроме того, в ходатайстве говорилось, что Гашенко употребляет наркотические средства, а все вместе дает основания полагать: на свободе ему лучше не оставаться. 26 октября Всеволожский суд отправил бывшего чиновника под арест до 23 декабря.





Защита Гашенко уже в Ленинградском областном суде привела свои аргументы против: пожилые родители и ребенок 2017 года рождения; Гашенко с самого начала был готов сдать свой загранпаспорт, а, стало быть, прятаться не собирается; в материалах следствия нет свидетельства причастности обвиняемого к обороту наркотиков; следственных мероприятий с арестованным все равно никто не проводит; утверждение, что подзащитный живет на доходы от противозаконной деятельности, голословны.

С последним, к слову, согласны источники «Фонтанки» в коммунальной среде, которые знают Гашенко лично. «Он из финансово вполне обеспеченной семьи, – говорит собеседник издания. – Версия с его вероятной причастностью к наркотикам абсолютно бредовая. Как предположительный источник заработка ему это точно не нужно, у него в жизни все благополучно».

«Не совсем согласен с тем образом, которое описывало следствие, – скажет Гашенко в последнем слове. – У меня общий стаж работы 16 лет, 12, 5 лет — это только госслужба, где у меня только положительные характеристики. Когда говорят, что я живу на преступный доход – это не соответствует никакой действительности». Насчет характеристики он не слукавил: адвокат Гашенко вооружился несколькими благодарственными письмами и грамотами подзащитному: от экс-губернатора Полтавченко, от ГКУ МФЦ, от жилкома и от Архангельской епархии РПЦ.

Все это должно было перевести экс-чиновника под домашний арест или под залог — от 500 тысяч рублей и выше.

«Залогодателем могу выступить я», – самоотверженно заявил адвокат.

«И какова сумма?», – кажется, заинтересовалась судья.

«Поскольку исходим из цифры не менее 500 тысяч рублей, я готов заплатить эту сумму», – не стала повышать ставки защита.





«А если сумма составит раз в 10 больше, тоже готовы?» – то ли предупреждала Нечаева, то ли блефовала.

«В данный момент это сложный вопрос», – смутился адвокат, но тут уж его не бросил в беде сам Гашенко, заявивший: «В финансовом благополучии своего защитника я уверен».

Прокурор повторила доводы следствия и добавила, что причастность бывшего чиновника подтверждается результатами «осмотра транспортного средства». А что касается следствия, так у него есть дела и помимо общения с Гашенко. Спустя несколько минут судья решила: постановление об аресте оставить в силе.

Защита Гашенко отказалась сообщать «Фонтанке» обстоятельства дела до консультации с доверителем. «Арестные» материалы Всеволожского суда в заседании тоже не оглашали, так что какое транспортное досматривали и что в нем нашли – пока сложно сказать. Судья лишь озвучила: уголовное дело УФСБ возбудило не только в отношении Гашенко, но и еще нескольких: неких Андреева, Цибковского и неустановленных лиц. Судя по карточке дела, защита Цибковского тоже апеллировала к Ленинградскому областному суду 13 ноября. Инициалы приводят к апрельскому решению Санкт-Петербургского городского суда, где Цибковский прошлой весной безуспешно оспаривал лишение прав на полтора года. Тогда обстоятельства дела следующие: поздно вечером 15 августа 2017 года водитель вылетел на тротуар проспекта Металлистов, сбил пешехода и врезался в столб. Судя по всему, именно эту аварию «Водитель Петербурга» описывал наутро. В кадре — BMW4 зеленого цвета: именно такая, по данным «Фонтанки», принадлежит родственнице Цибковского.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»