Цена — дело партнера. Booking.com ответил на претензии ФАС

Booking.com не устанавливает цены на гостиницы самостоятельно, заявили в пресс-службе сервиса бронирования, комментируя полученное от Федеральной антимонопольной службы предупреждение. Вопросы по поводу стоимости площадка предложила переадресовать самим отельерам.

«Только сами партнеры, а не Booking.com, устанавливают цены на предлагаемые объекты проживания и бесплатно размещают их на нашей платформе», – отметили в Booking.com







Ранее ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении нарушающих антимонопольное законодательство действий. По мнению антимонопольщиков, площадка навязывает гостиницам невыгодные условия. В частности, речь шла о пункте, согласно которому отели могли не сдавать свои номера дешевле, чем другие онлайн-ресурсы (в том числе собственный сайт).



