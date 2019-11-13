День холостяков против Черной пятницы. Сколько Alibaba заработала на российских охотниках за скидками

Alibaba Group за день распродажи 11 ноября наторговала на 38 млрд долларов, заработав больше, чем весь российский онлайн-ретейл за год. Свою лепту в рекорд ИТ-гиганта внесли и отечественные потребители.

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

AliExpress Россия (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, Мегафона и РФПИ) впервые раскрыло финансовые результаты распродажи китайской акции День холостяков (в России акция называлась «Всемирный день шопинга»). Как рассказали в компании 13 ноября, более 5 млн россиян приобрели на её площадках 30 млн товаров, потратив 11-12 ноября в общей сложности 17,2 млрд рублей. Отечественные продавцы, присоединившиеся к акции, тоже не остались внакладе.

Поскольку данные AliExpress по России публикуются впервые, то сравнить их с прошлым годом не представляется возможным, но в самой компании называют шопинг со скоростью «350 млн рублей в час» рекордом.

Впрочем, на фоне глобальных результатов Alibaba Group траты россиян выглядят не такими внушительными. В этом году ИТ-гигант заработал 268 млрд юаней (38,4 млрд долларов), что на 24% больше, чем в 2018 году. Причем половину этой суммы компания набрала за первые несколько часов распродажи.

Для сравнения, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2019 году весь объём интернет-продаж в России составит до 2,2 трлн рублей (34,5 млрд долларов). Таким образом, Alibaba Group заработал за сутки больше, чем весь российский онлайн-ретейл за год. В пересчете на американскую валюту россияне потратили на площадках Alibaba – AliExpress и Tmall – 264 млн долларов, или 0,7% общей распродажной выручки ИТ-гиганта.





Но зарабатывала на охоте за скидками не только Alibaba, но и другие китайские продавцы. По данным сервиса «Яндекс.Касса», который помогает россиянам рассчитаться с такими сервисами, как Joom, JD, GearBest, Umka Mall, IntMall, траты отечественных потребителей в магазинах Поднебесной выросли примерно в 19 раз по сравнению с обычным днем.

Петербуржцы оказались чуть расточительнее, чем россияне в целом. Их общие расходы на китайских площадках увеличились в 20 раз по сравнению с обычными днями. Количество заказов выросло в 10 раз, а средний чек, несмотря на скидки, увеличился в два раза — до 1467 рублей. По этому показателю Петербург занял третью строчку в рейтинге российских городов-миллионников после Челябинска и Новосибирска. Любопытно, что траты москвичей скромнее — столица заняла лишь четвертое место с чеком 1426 рублей.

Занимательнее выглядит сравнение с предыдущим годом. Так, по сравнению с прошлым Днем холостяка, размер покупки петербуржцев вырос почти в полтора раза (средний чек в 2018 году составлял 1014 рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с обычным днем). Причем, если тогда «Яндекс.Касса» обозначала предел скидки, как 90%, то в этом году только 70%.

По мнению аналитиков, из-за китайских продавцов их российские коллеги недосчитались выручки: 11 ноября петербуржцы покупали в отечественных магазинах в среднем на 3244 рубля, тогда как в обычные дни – на 3923.

В AliExpress Россия утверждают, что заработать смогли и местные игроки. Количество товаров, продаваемых через ее площадки российскими производителями и магазинами, увеличилось в 17 раз по сравнению с распродажей прошлого года. На них пришлось более 15% оборота, что является рекордным показателем за всю историю платформы.

Отечественные продавцы, которые устроили распродажу в День холостяков параллельно с AliExpress, тоже не жалуются. Но, в отличие от китайских коллег, точных цифр не приводят. По их словам, пока итоги подводить рано: с кем-то клиенты еще не рассчитались, кто-то решил не ограничивать акцию одним днем.

Так, крупнейший в России онлайн-продавец Wildberries отмечал Всемирный дня шопинга четыре дня – с 9 по 12 ноября. В компании прогнозируют, что акция привлечет в два раза больше клиентов по сравнению с прошлым годом благодаря расширению ассортимента и росту числа пунктов выдачи заказов. Как сообщили «Фонтанке» в Wildberries, в распродаже приняли участие свыше 3 млн товаров. Максимальный размер скидки ретейлер обозначил как 95%.





«Высокая покупательская активность в ноябре – один из глобальных трендов, время больших распродаж, таких как Чёрная пятница, Всемирный день шопинга, совпадает с подготовкой к новогодним праздникам», – объяснили в объединенной пресс-службе ретейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» причины покупательского бума.

Компании предложили своим клиентам дисконт до 60% и рассчитывают на прирост продаж на 20-25% про сравнению с аналогичным днём прошлого года. Но ретейлеры подчеркивают, что пока большей популярностью у россиян пользуется Чёрная пятница. «М.Видео» и «Эльдорадо» уже провели собственные «черные пятницы» в начале месяца, но будут поддерживать и глобальную, которая стартует 29 ноября.

Ozon начал отмечать Всемирный день шопинга еще 5 ноября. «Чтобы как можно больше клиентов по всей России могли воспользоваться акцией», – пояснили в компании. Но пик заказов все равно пришелся на утро 11 ноября, то есть на китайский День холотяков. К примеру, в Петербурге продажи в два раза превысили среднее значение в году, а скидочные купоны активировали в 20 раз чаще, чем на неделе с 4 ноября. В прошлом году компания подобную акцию не проводила, поэтому не смогла сравнить результаты. Во время Черной пятницы 2018 года число заказов также вырастало в два раза по сравнению с обычным днем.

Готовность россиян потратить больше, чем в прошлом году, зафиксировали и социологи. Согласно результатам глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen, в третьем квартале 2019 года индекс потребительского доверия в России вырос на 4 пункта до 73 — это максимальное значение с конца 2015 года. Почти четверть респондентов (24%) теперь считают, что сейчас самое время тратить деньги (а не копить их). Треть граждан ожидает «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода. Причины — в замедлении инфляции и объявлении властей о том, что реальные доходы граждан растут, говорят исследователи.

Но ажиотаж во время скидочных акций может говорить и об обратном — тяга к экономии только растет, хотя, по факту, потребители зачастую тратят больше, чем планировали или могли себе позволить.

Выбор товаров во Всемирный день шопинга оказался довольно экзотичным. Как рассказали в Ozon, судя по статистике продаж, жители Петербурга активно готовятся к зимнему рыболовному сезону. «Продажи рыболовной мормышки выросли на 727%, резиновых мужских сапог – на 417%, резиновых женских сапог – на 312%, ледобуров – на 198%», – рассказали в пресс-службе ретейлера.

Помимо подледного лова жители Северной столицы намерены заняться творчеством. Чаще всего они покупали наборы для рисования и лепки, причем не только детские. Спрос на взрослые наборы для рисования вырос на 120%, на краски и кисти – на 80%.

Петербуржцы также воспользовались акцией, чтобы подготовиться к холодам: продажи зимней обуви увеличились на 209%, термобелья – на 130%, теплой одежды – на 150% относительного среднего значения в течение года. Активнее всего приобретали комбинезоны (+186%). Не остались в стороне и питомцы. К примеру, спрос на обувь для животных вырос на 78%, наибольшей популярностью пользовались желтые полусапожки на липучке.

Продажи новогодней атрибутики выросли в 2,5 раза. Чаще всего жители Северной столицы заказывали настольные новогодние елки (+280%), елочные гирлянды и бусы (+240%), большие напольные ели (+200%) и гирлянды для подсветки интерьера (+190%).

На площадках Alibaba самым популярным товаром на стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth, рассказали в «AliExpress Россия».

Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"