«Символ ограниченного распространения». Разработчик метабренда Петербурга объяснил отсутствие Петра Первого в финальной версии символики

Изображения с Петром Первым, которые попали в интернет до официальной презентации метабренда Петербурга, – это промежуточные варианты, которые появлялись по ходу реализации проекта, но не стали финальными. Такое пояснение дал «Фонтанке» 13 ноября директор офиса SPN Communications в Петербурге Сергей Калинчук.

Метабренд Петербурга, визуальная часть которого должна прийти на смену рублевому логотипу от Артемия Лебедева, был представлен 13 ноября на конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты».

Но изображений Петра Первого, которые ранее попали в Сеть и вызвали вопросы как у горожан, так и у экспертов по брендингу и художников, в продемонстрированных видеоролике и слайдах не оказалось. Вместо него главным символом стало «бирюзовое северное солнце», которое означает «веру в прорыв и в озарение».

По словам Сергея Калинчука, портрет Петра является составной частью фирменного стиля, но порядок и принципы его использования жёстко регламентированы.





«Это не логотип, не основной визуальный символ и вообще не то, что должно было появиться в публичном поле», – подчеркнул он. Изображение должно было иметь «ограниченное распространение, строго для определённых случаев и целей».

Для каких именно, он не уточнил, но заверил, что в бренд-буке, который SPN Communications создала для правительства Петербурга, об этом написано.

Впрочем, журналисты уже замечали блокноты и другие материалы с изображением Петра Первого в руках чиновников Смольного.