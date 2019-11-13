В Петербург едет уникальный 100-летний трамвайный вагон, который служил сараем в Новосибирске

Уникальный столетний трамвай, доживавший свой век на территории новосибирского предприятия в виде сарая, отправляется на родину в Петербург.

Как рассказал 13 ноября NGS реставратор Максим Ляденко, найден перевозчик и решается вопрос с краном. Параллельно сканируются чертежи и подбирается недостающая ходовая часть для вагона. В Северной столице возвращать его первоначальный облик будут реставраторы Музея городского электрического транспорта.

«Фонтанка» описывала историю находки. В Новосибирске петербургский довоенный прицепной вагон с Путиловского завода, скорее всего, оказался после Великой Отечественной войны. По словам экспертов, он сохранился в единственном экземпляре.



