«Человек-паук» попытался покорить 152-метровый небоскрёб в Париже. Он не смог

Больше сорока этажей офисного небоскрёба оказались непреодолимыми для француза Алена Робера. Экстремалу, недавно отметившему 57-летие, не хватило нескольких метров, чтобы без страховки взобраться на башню.

Об очередном подвиге Алена Робера, которого называют французским человеком-пауком, 13 ноября сообщает Le Parisien. В среду утром свидетелями его восхождения стали сотрудники небоскрёба «Ариан», расположенного в деловом районе на западной окраине Парижа. Робер взбирался на последний, 41-й этаж по стене здания, уже традиционно полагаясь только на свои физические возможности.

Газета выложила видео, сделанное в разгар восхождения, и поделилась, что от вида человека без страховки на такой высоте кружится голова. По всей видимости, дух захватило и у самого альпиниста: он не достиг крыши 152-метрового здания, свернув в одно из окон на верхних этажах.





Отмечается, что в числе зрителей были и полицейские. Они с волнением следили за экстремалом и оказались первыми, кто встретил его на земле. Робера забрали в отдел.

Алену Роберу в августе исполнилось 57 лет. Он включён в Книгу рекордов Гиннесса: счёт зданий, которые он покорил за последнюю четверть века без страховки, идёт на вторую сотню. Среди его побед Эйфелева башня, Петронас в Куала-Лумпуре, главное здание МГУ в Москве, а также самое высокое здание планеты. fontanka.ru/2011/03/29/035/ На 828-метровый «Бурдж Халифа» в Дубае «человек-паук» в 2011 году карабкался шесть часов. В марте этого года он за 45 минут добрался до крыши 145-метровой башни корпорации «Энжи». В сентябре вдвое быстрее взял высоту в 154 метра здания «Скайпер».