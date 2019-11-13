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Общество
13.11.2019 19:51
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Портреты убитого антифашиста Качаравы поставили вдоль Лиговского. Его убийца два года как на свободе

Портреты убитого антифашиста Качаравы поставили вдоль Лиговского. Его убийца два года как на свободе

Автор фото - Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На площади Восстания в Петербурге прошла акция памяти убитого 14 лет назад антифашиста Тимура Качаравы. Собралось полсотни сочувствующих.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 13 ноября возле «Буквоеда» на Лиговском проспекте поставили портреты Тимура, положили возле них цветы и свечи. На акцию пришли родители молодого человека, прошла минута молчания.

Портреты убитого антифашиста Качаравы поставили вдоль Лиговского. Его убийца два года как на свободе

Последний фигурант дела, которого считали организатором убийства и искали 12 лет, получил полтора года колонии в декабре прошлого года. К тому моменту осужденный за убийство Качаравы Александр Шабалин уже вышел из колонии по УДО, отсидев 10 лет из 12. Ходатайство об освобождении он подавал шесть раз, удовлетворил его Тосненский городской суд 4 октября 2016 года.


13 ноября 2005 года группа националистически настроенной молодежи проследила за участниками антифашистского митинга от Малой Конюшенной до Лиговского проспекта. Качараву и его друга Максима Згибая приметили по антифашистской символике на одежде и по сигналу «АнтиАнтифа!» напали. Згибай был серьёзно ранен, Качарава получил семь ударов ножом в шею. И умер от потери крови.

 

 

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