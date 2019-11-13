В Конюшенном дворе хотят проводить выставки и конгрессы

На территории Конюшенного ведомства и бывшего Конюшенного двора может появиться конгрессно-выставочный центр. По предложению Смольного таким функционалом ее дополнит один из инвесторов-претендентов на право реновации памятника, УК «СТАРТ Девелопмент». Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба компании.

Потенциальный инвестор по предложению комитета по туризму дополнит свою концепцию конгрессно-выставочным центром и штабом координации туристических потоков. Глава комитета Евгений Панкевич, подчеркнули в УК, констатировал активное развитие в Петербурге делового туризма и необходимость в связи с этим создавать новые многофункциональные пространства.

Конгрессно-выставочный центр сможет стать площадкой для проведения деловых мероприятий с участием до 3 тысяч человек, а также для гостиницы уровня 4 или 5 звезд. Деловая площадка в этом случае, вероятно, разместится в Конюшенном дворе.

Кроме того, на территории ведомства рассматривается возможность размещения офиса госбюджетного учреждения «Городское туристско-информационное бюро».





Ранее потенциальный инвестор привлек к разработке концепции городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). За детализацию технико-экономической модели реновации комплекса будет отвечать консалтинговая компания Colliers International.

Ранее Смольный объявил, что на реновацию Конюшенного ведомства претендуют несколько инвесторов, и в июле открыл выставку проектов в самом памятнике для общественного обсуждения. «Фонтанка» показывала, каким видят претенденты обновленный памятник.

Кроме УК «СТАРТ Девелопмент», на объект претендуют ООО «Кираса Инвест», «Тандем-Истейт». Также издание «Новый проспект» называло в числе интересантов связанную с Евгением Пригожиным компанию – ООО «Магазин купцов Елисеевых». Свой проект также на выставке предложил подведомственный Смольному «Центр выставочных и музейных проектов» и Государственный музей истории Санкт-Петербурга. В настоящее время ведомство находится в неудовлетворительном состоянии.

Эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Компания планировала открыть в здании апарт-отель и даже анонсировала начало бронирования номеров. Против выступили градозащитники, добившиеся ухода инвестора.

В 2016 году «Плаза Лотос групп» вернула в казну Конюшенное ведомство, заявив, что вложила в проект 1,2 млрд рублей. После этого структуры, связанные с PLG, целевым назначением получили участки в разных частях города с обязательством вложить 30 млрд рублей.

Полтора года назад реконструировать Конюшенное ведомство вызвались два инвестора — «Тандем-Истейт» и УК «СТАРТ Девелопмент». «Тандем-Истейт» предлагал просто отреставрировать здание и воссоздать снесённые корпуса во дворе. Стоимость работ оценивали в 1,2 – 2 млрд рублей. Инвестор рассчитывал на поддержку города — налоговые льготы, участие в восстановлении здания. Однако переговоры со Смольным ничем не закончились.



