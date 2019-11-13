Квартал новостроек в Приморском районе остался без света

Электроэнергетики пытаются вернуть свет в жилые дома на севере Петербурга вечером 13 ноября. Без света несколько зданий.

По словам читателей «Фонтанки», без электричества остались дома в конце улиц Савушкина и Школьной, в частности 126 и 128, в зоне также находится детский сад. Свет пропал около половины шестого вечера, фотографиями блэкаута делятся жители микрорайона в соцсетях.

В районной администрации нашему изданию сообщили, что без света остался целый квартал. В ПАО «Ленэнерго» уверяют, что от сети отключены 4 здания, отказала линия 10 кВ. Бригады энергетиков работают на месте.



