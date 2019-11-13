Минфин и ЦБ решили подождать с введением отрицательных ставок по вкладам

Банк России и Министерство финансов обсудили введение отрциательных ставок по валютным вкладам и пока решили не двигаться дальше.

«Обсуждался этот вопрос с Центральным банком, пока решили подождать», – заявил 13 ноября RNS замминистра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, что идея в публичном поле появилась с подачи ЦБ в сентябре. Главные лоббисты отрицательных ставок — крупные банки. Им на депозиты несут деньги под пусть и мизерный, но положительный процент, а они размещают эти средства в Европе, где ставки близки к нулю или вообще отрицательные.

Уход в минус по депозитам, который пока законодательно запрещен, окончательно похоронит любые нерублевые вклады и увеличит объем накоплений в трехлитровых банках и под матрасами, считают опрошенные «Фонтанкой» эксперты.



