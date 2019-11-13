«Наркотики не для улучшения спортивных результатов». ВАДА сократит дисквалификацию за употребление некоторых веществ

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение понизить ответственность спортсменов за употребление отдельных видов наркотиков. Как сообщает 13 ноября РИА «Новости», организация планирует сократить срок дисквалификации за употребление наркотического белого порошка, а также наркотика растительного происхождения. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

«С момента принятия кодекса 2015 года юристы неоднократно обращали внимание ВАДА, что так называемые "уличные" или "социальные" наркотики представляют собой существенную проблему при применении действующей редакции кодекса. В большинстве случаев спортсмен принимает такие наркотики не для улучшения спортивных результатов, а потому, что он попал в сложную жизненную ситуацию и в зависимость», – говорится в объяснительной записке.

При этом данные изменения не коснутся спортсменов, уже дисквалифицированных за употребление веществ до вступления в силу нового кодекса WADA.

Теперь спортсмен, уличенный в применении указанных в новой редакции наркотиков будет отстранен на три месяца, если докажет, что употреблял их не для улучшения своих спортивных результатов. Срок дисквалификации могут сократить до одного месяца, если спортсмен пройдет программу реабилитации.





Если выяснится, что спортсмен принимал запрещённые вещества с целью улучшить спортивные показатели, нарушение будет считаться преднамеренным. В таком случае срок дисквалификации составит два года. Ранее употребление этих веществ каралось сроком до четырех лет.

Напомним, в сентябре Международная федерация (ИИХФ) хоккея дисквалифицировала российского хоккеиста Евгения Кузнецова на 4 года за употребление наркотиков. Проба от 26 мая 2019 года, взятая во время нахождения Кузнецова в составе сборной России на чемпионате мира, дала положительный результат. От вскрытия пробы «B» хоккеист отказался. Причем речь шла как раз о наркотическом белом порошке, к которому теперь ВАДА готова относиться снисходительнее.

Свою вину Кузнецов отрицать не стал. Национальная хоккейная лига, в которой спортсмен играет, ограничилась отстранением всего на три матча.