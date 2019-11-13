Соцсеть «ВКонтакте» введет дизлайки к комментариям и платный доступ по подписке

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала появление дизлайков и платный контент. На VK Content Day 13 ноября соцсеть представила прямую противоположность лайкам к комментариям — дизлайки. Подписчики смогут выразить своё несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию.

Кроме того, было анонсировано введение платы за контент. С помощью VK Donut подписчики смогут финансово поддерживать любимых авторов и интересные медиапроекты по подписке.

В благодарность создатели контента могут предоставлять пользователям с платной подпиской на сообщество эксклюзивные возможности. Например, открывать им ранний доступ к записям и статьям, проводить розыгрыши призов, встречи или камерные концерты, публиковать специальные материалы. Представители бизнеса могут делать закрытые распродажи и акции, а также организовать программу лояльности именно для клиентов с подпиской.

Напомним, что во «ВКонтакте» в 2019 году происходят кадровые изменения. На руководящие позиции к соцсети присоединились Марина Краснова и Александр Тоболь, которые ранее в команде «Одноклассников» отвечали за ключевые продукты и технологии.

Как сообщал «Фонтанке» CEO соцсети Андрей Рогозов, «ВКонтакте» сейчас соцсеть хочет сфокусироваться на ключевых направлениях: контентной платформе, мессенджинге, VK Mini Apps и продуктах для бизнеса. Для этого она перестраивает продуктовую и техническую команды и наращивает компетенции по этим направлениям.



