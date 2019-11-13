Две девочки в Выборге не дошли до школы несколько метров: угодили под машину на переходе

Две школьницы попали под колеса автомобиля в Выборгском районе Ленобласти утром 13 ноября по дороге на уроки. Одна получила травмы.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, ДТП произошло около 8:15 на регулируемом пешеходном переходе у дома 38/14 по улице Гагарина в Выборге. По предварительным данным, 37-летняя женщина на автомобиле Opel Astra сбила двух 8-летних девочек, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

«До своей школы не дошли несколько метров», – отмечают в группе. В результате ДТП одна из девочек пострадала, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное.



