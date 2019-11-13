«И так нелёгкая жизнь, чтобы подчёркивать»: полиция изъяла плакаты с выставки Союза художников. Руководство не осуждает

С ежегодной выставки петербургского Союза изъяли 6 плакатов (из сорока) - "показались непатриотичными".

Автор фото - Юрий Орлов

На ежегодную осеннюю выставку петербургского Союза художников России (СПб СХ) на Большой Морской, 38, пришли сотрудники полиции и изъяли плакаты о коррупции, пенсионной реформе и служащих Росгвардии. Как 13 ноября «Фонтанке» сообщил один из создателей «криминальных работ» Юрий Орлов, руководство Союза убрало из экспозиции шесть плакатов. После этого на выставку пришли силовики и увезли их на экспертизу. Организаторы произошедшего не отрицают, а каются, что недосмотрели и выставили «недоброе», когда и так много проблем.

Как в разговоре с «Фонтанкой» пояснил первый заместитель председателя правления СПб СХ Пётр Конош, причиной произошедшего стала жалоба, поступившая в полицию Адмиралтейского района. Плакаты, на которых изображены петухи, Владимир Путин и лозунги по типу «"липкое" слово — депутат», показались непатриотичными кому-то из посетителей. Руководство Союза авторов не защитило, а скорее, напротив.

«У нас должны быть творческие плакаты, а не политические. Если вдруг кого-то наши художники обидели, мы стараемся всё сгладить, чтобы не вызывать ни у кого никаких к нам вопросов. Потому что у нас сейчас и так плачевное состояние: на здание не подписан ещё договор и очень много всяких внутренних проблем, судебные тяжбы. То, что сектор недосмотрел ситуацию, — нам нужно какие-то выводы делать, — прояснил позицию Конош. На вопрос о том, не кажется ли ему, что такие установки ограничивают свободу, он ответил: «И так у нас нелёгкая жизнь на сегодняшний день, чтобы ещё её подчеркивать».







В число «неправильных» попал плакат «День космонавтики», где изображены толпы сотрудников Росгвардии в форме и шлемах, а также работа на тему пенсионной реформы. Как рассказал корреспонденту «Фонтанки» художник Юрий Орлов, у которого забрали два из четырёх плакатов, самое удивительное, что изъятие произошло постфактум, после официальной расстановки, а авторам не объяснили, что происходит.

«Седьмого ноября в четверг, в 18.00, на открытии было руководство и гости. Пятницу это всё провисело, а в субботу, около 10 часов утра, шесть работ, в том числе две мои, были сняты руководством Союза художников. Выставка открывается в 12, а они подсуетились и приехали раньше, часам к 10, – рассказывает Орлов, – Было сказано, что поступил некий сигнал о неблагонадёжности этих работ, с подачи ФСБ и дирекции они были сняты. Но если убрать всю остроту, всю политическую составляющую, то что останется: «Не ковыряй в зубах?», «Убирай за своим питомцем?» Это всё вещи в одном ряду с запретом спектакля «Чиполлино». Калька 1970-х годов!»

Слухи о ФСБ в разговоре с корреспондентом опроверг Пётр Конош. По его словам, изымать плакаты вечером 11 ноября пришли сотрудники УМВД Адмиралтейского района, это было указано в их официальных документах. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, но пока не получила ответа.

Коллега Юрия Орлова, иллюстратор и фотограф Владимир Корольков в разговоре с изданием рассказал, что в петербургском Союзе художников назначено собрание по типу «гражданская казнь», где события в жёсткой форме обсудят с причастными. Информацию подтвердил Пётр Конош, однако отметил, что об увольнениях речи не идёт, хотя будут объявлены выговоры. «Мы стараемся художников поддерживать, просто иногда нужно им подсказывать», – сказал он. По его данным, проверка изъятых плакатов займёт около полутора месяцев, после этого работы должны вернуть создателям.

В 2018 году секция плаката на осенней выставке также привлекла внимание общественности неожиданной актуальностью: посетители рассматривали работы на тему допинга, вандализма и повышения пенсионного возраста. К размышлениям на последнюю тему подводила надпись: «Ребёнок, запомни с пелёнок! Бабушка, дедушка 60 ещё 65 на работе! Не будет другого тепла и заботы!»

Ольга Минеева, "Фонтанка.ру"