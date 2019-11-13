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Город
13.11.2019 18:20
Печать

Как будет выглядеть парк «Тучков буян» возле «Петровского», решат именитые иностранцы. Участники конкурса разыграют 580 тысяч долларов

Смольный объявил старт международного конкурса на разработку концепции парка «Тучков буян» на Петроградской стороне в Петербурге. Картинка сформируется к лету с помощью подпитки в виде почти 40 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко. Прием заявок начнется 15 ноября, в конкурсе могут участвовать иностранцы. Предложить свои услуги можно до 15 января, в первых числах февраля жюри выберет восьмерых конкурсантов, каждый из которых получит по 60 тысяч долларов, следует из описания на сайте конкурса park-spb.ru. Из заявок выберут шесть архитектурных бюро с соответствующим опытом и двоих начинающих разработчиков.

В состав жюри, добавили в Смольном, войдут 14 человек. Среди них главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, российско-немецкий архитектор Сергей Чобан, зодчий из Италии, помощник гендиректора ЮНЕСКО Франческо Бандарин, изобретатель вертикальных садов из Франции Патрик Блан, урбанист и ландшафтный дизайнер Кен Смит, архитектор Стефан Ротцлер.

Победителя и двух финалистов выберут к 15 мая, итоги объявят на Петербургском экономическом форуме 3 – 6 июня. За первое место дадут 50 тысяч долларов, 30 и 20 за 2-е и 3-е соответственно. Таким образом, общий денежный фонд конкурса составляет 580 тысяч долларов, это около 40 млн рублей.


Как будет выглядеть парк на проспекте Добролюбова, в том числе решали петербуржцы. В середине октября они определились с тем, что хотят видеть там газон, каток, ботсад, фонтаны-шутихи и открытую сцену.

На этой территории должен был быть построен судебный квартал, но планы изменились в апреле после визита Владимира Путина. Судей городское правительство намерено переместить в «Сад на Неве» на Смольной набережной. Лишение его статуса сквера депутаты и активисты считают незаконным.

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