«Аморальный поступок». В СПбГУ объяснили, за что уволили доцента Соколова

В Санкт-Петербургском государственном университете объяснили, за что уволили доцента Олега Соколова, признавшегося в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

13 ноября на официальном сайте университета СПбГУ появился ответ проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева на этот вопрос.

«Трудовой договор с О. В. Соколовым был расторгнут в соответствии с п. 8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации», – пишет Еремеев.

Отметим, этот пункт Трудового кодекса гласит о расторжении контракта по причине «совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Напомним, о расторжении отношений с Соколовым в СПбГУ заявили еще два дня назад. При этом в университете подчеркнули, что жалоб на преподавателя раньше не получали.



