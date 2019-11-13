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«Аморальный поступок». В СПбГУ объяснили, за что уволили доцента Соколова
В Санкт-Петербургском государственном университете объяснили, за что уволили доцента Олега Соколова, признавшегося в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.
13 ноября на официальном сайте университета СПбГУ появился ответ проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева на этот вопрос.
«Трудовой договор с О. В. Соколовым был расторгнут в соответствии с п. 8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации», – пишет Еремеев.
Отметим, этот пункт Трудового кодекса гласит о расторжении контракта по причине «совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».
Напомним, о расторжении отношений с Соколовым в СПбГУ заявили еще два дня назад. При этом в университете подчеркнули, что жалоб на преподавателя раньше не получали.
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Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.