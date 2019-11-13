Хозяин гигантского фаллоса: «Надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей»

На прошлой неделе Интернет взорвала история мужчины, из которого врачи петербургской больницы достали невероятных размеров фаллос, разместив фотографии и видео процесса в Интернете. “Фонтанка” пообщалась с хозяином необычной секс-игрушки и попросила ответить на несколько вопросов.

«В данном случае я считаю неэтичными два момента. Первое – обнародование фотографий и видеозаписей. Моя конфиденциальность могла быть нарушена, хорошо еще, что нет кадров, на которых видно лицо. Второй момент – сама реакция персонала. На видеозаписи хорошо заметно, что часть присутствующих не занимается делом и операцией, а чувствует себя участниками шоу с эмоциональными всплесками.

Врачи, конечно, имеют право на юмор, но все же не в момент проведения операции. Впрочем, изучив кадры, а мне их прислали знакомые всего через несколько часов после операции, я вижу, что хирург и его помощники действительно заняты своей работой», – рассказал «Фонтанке» мужчина, попросивший не называть его имени.

Он также сообщил, что непосредственно к тем, кто лечил его, вопросов и претензий нет. Он не считает, что их нужно как-то наказывать. «Хирург и его помощники занимались непосредственно операцией, а не регулированием вопроса присутствия лишних лиц. Я поступил в тяжелом состоянии, от боли несколько раз даже терял сознание. Моя конфиденциальность сохранена, и если эта ситуация не изменится, не появится каких-то новых видео, то у меня не будет никаких претензий. Надеюсь посторонние лица осознают некорректность своего поведения», – отметил хозяин фаллоса.

Он предположил, что причины присутствия посторонних в операционной и последующая утечка в Сеть кадров связаны с определенной дезорганизацией персонала. По его словам, она выразилась и в том, что в длинные выходные (возникшие в связи с днем народного единства) двое человек из своих палат отправились в реанимацию, при том что в будни такого им замечено не было. При этом он отметил: заведующий больницей регулярно совершал обходы и вникал в проблемы пациентов.





«Если бы я был врачом и ко мне поступил пациент с такой большой игрушкой? Да, я бы сделал фото, но исключительно в профессиональных целях. С медицинской точки зрения мои физиологические особенности уникальны, поэтому с исследовательской позиции – это правильный профессиональный шаг. А вот размещать их в Сети или сфотографироваться из развлекательных мотивов – это было бы непрофессионально. Отдельно хочу добавить: очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей. Ведь это практикует достаточно широкий круг, хотя в таком виде, как я, – это эксклюзив. Так вот хочу предупредить всех, чтобы не увлекались, не совершали моих ошибок и четко понимали рамки», – сказал мужчина.

Станислав Зимин, специально для «Фонтанки.ру»