Массовое ДТП почти перекрыло КАД в районе Горбунков, но больше проблем доставляет ремонт

Массовое ДТП перекрыло большую часть дороги на западе КАД, в районе Горбунков, к вечеру 13 ноября.

На внешнем кольце после развязки с Ропшинским шоссе столкнулись, судя по видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», легковые машины и грузовики. Они расположились на всех полосах, и едущему транспорту приходилось протискиваться между ними.





«Буквально перед нами три легковые в крайней левой собрались в паровозик, – рассказывает Яна. – Прямо на полосе тусили молодые ребята, женщина, один безбашенный нёс треугольник, бесстрашно [шагая] прямо по левой полосе. Сами чуть его не сбили, на сигнал даже не дёрнулся. Ходили ржали. <...> Ехали обратно через 20 минут, уже все встало». Напомним, что водители стоящей машины на КАД имеют самый большой шанс стать участниками ДТП с летальным исходом.

Сейчас сильного затора там не наблюдается, а вот пробка с противоположной стороны превышает 9 километров – от Шафировского проспекта примерно до Кудрово. На внутреннем кольце ликвидируют колейность в третьей полосе, и заторы возникают теперь каждое утро. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8 до 20 ноября две полосы движения (третья и четвёртая) перекрыты на участке с 41-го по 50-й километр внутреннего кольца. Любопытно, что на том же участке те же полосы перекрывали летом – для устранения колейности в четвёртой полосе.