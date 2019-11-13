Полиция сомневается, что сыну Плющенко и Рудковской угрожают убийством. Сенсация совпала с раскруткой коммерческого шоу

Заявление о возможных угрозах 6-летнему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской поступило в полицию еще месяц назад. Вопреки ожиданиям шоу-пары, всерьез его воспринимать не спешат.

Несвежесть новостей об угрозах мальчику убийством подтвердила 13 ноября адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Плющенко и Рудковской.

«Заявление подано примерно месяц назад, точное число не помню, – сказала она «Фонтанке». – Сначала мы обращались на Петровку в ГУ МВД по Москве. Оттуда материал спустили вниз, в полицию Одинцово — по месту жительства заявителей. Уголовное дело не возбуждено».

На проверку сообщения о преступлении полицейским дается три дня. В некоторых случаях она может быть продлена до десяти суток. Месячный срок проверки тоже возможен, если требуются исследования документов и трупов и оперативно-разыскные мероприятия.





В ГУ МВД Москвы оснований моментально отреагировать на заявление звездной пары и передать его в Следственный комитет, к подследственности которого относятся преступления против детей, не нашли. Материалы проверки отправлены в УМВД Одинцово, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе подмосковного главка через несколько часов поисков: «Заявление об угрозе жизни и здоровью ребенка и вымогательстве денежных средств поступило в Одинцово 7 ноября. Сотрудники полиции проводят проверку».

Ранее Татьяна Стукалова подчеркивала серьезность ситуации: «Все подобные вещи в отношении детей воспринимаются как реальная угроза».

О том, что ребенок находится в опасности, Плющенко и Рудковской по стечению обстоятельств заявили в разгар пиар-кампании по раскрутке ледовых шоу, которые планируются к показу в Москве и Петербурге. Судя по соцсетям звезд, последний месяц они провели обычно. Сына от публики не прятали, а в период якобы поступавших угроз рекламировали светский журнал, который вышел с Рудковской на обложке.